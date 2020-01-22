Tam 21 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Barış Manço'yu büyük oğlu Doğukan Manço unutmadı.



Manço, babasını özledikçe tişörtünü kokladığını söyledi.

Geçtiğimiz gün 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programına konuk olan ünlü DJ, babasının ölmeden önce giydiği ve üzerinde kokusunun olduğu tişörtü bir poşet içerisinde sakladığını itiraf etti.