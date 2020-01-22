Güzel oyuncu Demet Evgar, Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda Gabler' ile izleyici karşısına çıkacak. Oyun, bu ay Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şubat ayından ise Zorlu PSM'de izlenebilecek.