Güzel oyuncu Demet Evgar, Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda Gabler' ile izleyici karşısına çıkacak. Oyun, bu ay Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şubat ayından ise Zorlu PSM'de izlenebilecek.
Güzeloyuncu DemetEvgar, HenrikIbsen'in ünlüoyunu 'HeddaGabler' ileizleyici karşısınaçıkacak.Oyun, bu ayBeylikdüzüAtatürk Kültürve SanatMerkezi'nde,Şubat ayından iseZorlu PSM'deizlenebilecek.
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