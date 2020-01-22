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  • 22.01.2020
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'' ile izleyici karşısına çıkacak

Güzel oyuncu , 'in ünlü oyunu '' ile izleyici karşısına çıkacak. Oyun, bu ay Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şubat ayından ise Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Bir Demet Tiyatro!
Güzel oyuncu Demet Evgar, Henrik Ibsen'in ünlü oyunu 'Hedda Gabler' ile izleyici karşısına çıkacak. Oyun, bu ay Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şubat ayından ise Zorlu PSM'de izlenebilecek.

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