Hande’ye çifte destek

Güzel oyuncu Hande Erçel'in başrolünü oynadığı Azize dizisi 6. bölümde final yapmıştı. Erçel, dizinin erken final yapmasına da çok üzülmüş. Duyduğuma göre Hande Erçel, yeni projesinde yaşadığı bu hüsran üzerine profesyonel yardım almaya başlamış. 26 yaşındaki güzel oyurcunun şu sıralardaki en büyük destekçisi de sevgilisi Murat Dalkılıç'mış.

Her sahne aldığı mekanda sevgilisini de yanından ayırmayan Dalkılıç, Erçel'in arkadaşlarını da mekana davet ederek bir nevi sevgilisine manevi destek oluyormuş.



30 BİN DOLARI KOYDUĞUM YERİ UNUTUYORUM

Son zamanlarda en çok dinlenen isimlerin başında gelen Zeynep Bastık'ın Tolga Akış ile mutlu bir birlikteliği var. Akış, aynı zamanda Bastık'ın menajeri... YouTube videolarından önce 7-8 bin liraya sahne alan Zeynep Bastık, patlama yaptıktan sonra fiyatını 120 bin liraya kadar çıkarmıştı. Yurt dışında konserler düzenleyen bir arkadaşım, Tolga Akış ile arasında geçen muhabbeti anlattı. Akış, Zeynep Bastık'ın bir Avrupa konseri için 30 bin dolar fiyat belirlemiş. Tolga Bey, pazarlık sırasında "Ben evde 30 bin doları koyduğum yeri unutuyorum, pazarlık bize yakışmaz'' diyerek bu fiyattan bir kuruş inmemiş. Ne diyelim, Allah daha çok versin…



MARDİN'E HERCAİ SEFERLERİ BAŞLADI

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün oynadığı Hercai dizisinin ünü sınırları aştı. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi için Mardin'de turist patlaması yaşanıyormuş. Ocak ayında bile oteller dolduğu için tur şirketleri Mardin'e ek seferler düzenlemeye başlamış. İspanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan ülkemize gelen turistler, dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i görmek için set yerlerinde kamp kurmuşlar. Anlayacağınız atv'nin reyting rekortmeri Hercai dizisi, Mardin'e turist ve ekonomik gelir kaynağı olmuş.



KURBAN KESİP DAĞITTI

Çağla Şıkel, dünyaca Türk modacımız Hakan Akkaya'nın defilesinde rüzgar gibi esmişti. Şıkel, koreografi sırasında neredeyse ölümden dönmüştü. Podyumun ışıklarını tutan bir demir, Şıkel'in hemen arkasına düştü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönen 41 yaşındaki güzel model, önceki gün kurban kesmiş. Çağla Şıkel, kurbanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmış.

TEŞEKKÜRLER

Geçtiğimiz gün ayakligazete.com'un 8. TV Yıldızları Ödül Töreni vardı. Pınar Altuğ, Deniz Akkaya ve Saba Tümer aynı sahnede sunuculuk yaparak bir ilke imza attı. Haluk Levent ve Dicle Olcay, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı... Ortağım Yüksel Yavuz ile düzenlediğimiz ödül törenine büyük katkıları olan SRH yapım sahibi Ümit Saruhanoğulları, By Mustafa Organizasyon'un sahibi Mustafa Bozkurt'a, Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan'a ve geceye gelen herkese teşekkür ederim...

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE