Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı. 4-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturan Töre, sevgilisi ile Bebek Lucca'da görüntülendi.
18 OCAK 2020
SAAT: 22:30
YER: BEBEK LUCCA CAFE
İkiliye, ünlü futbolcunun takım arkadaşı kaleci Ufuk Ceylan ile sevgilisi de eşlik etti. Futbolcu, Bebek'in ardından Maslak'taki Klein isimli mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.
18 OCAK 2020
SAAT: 17:00
YER: BAŞAKŞEHİR
FATİH TERİM STADYUMU
DOĞAN SAVAŞ
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