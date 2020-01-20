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ile kaleci mağlubiyetin ardından gecelerine aktı

Ünlü futbolcu ile kaleci , takımları ’un önceki gün 4/1’lik mağlubiyetinin ardından gecelerine aktı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturup sahaya adım atmayan Töre ile Ceylan, Bebek’te kız arkadaşlarıyla sefadaydı!

Gündüz yedek gece sahada!

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının 'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı. 4-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde oturan Töre, sevgilisi ile Bebek Lucca'da görüntülendi.


18 OCAK 2020
SAAT: 22:30
YER: BEBEK LUCCA CAFE

İkiliye, ünlü futbolcunun takım arkadaşı kaleci Ufuk Ceylan ile sevgilisi de eşlik etti. Futbolcu, Bebek'in ardından Maslak'taki Klein isimli mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada , 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.


18 OCAK 2020
SAAT: 17:00
YER: BAŞAKŞEHİR
FATİH TERİM STADYUMU

DOĞAN SAVAŞ

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