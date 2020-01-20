Dostunu izledi

Okan Bayülgen geçen akşam Trump Sanhe'deydi. Ünlü televizyoncu, Amadeus'daki rol arkadaşı Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı 'Benim Adım Feuerbach' adlı oyunu izledi. Okan Bayülgen geçen akşam Trump Sanhe'deydi. Ünlü televizyoncu, Amadeus'daki rol arkadaşı Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı 'Benim Adım Feuerbach' adlı oyunu izledi
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