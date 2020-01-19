Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, soğuklardan dertliydi. Genç kızın üşüyen halleri objektife böyle yansıdı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, soğuklardan dertliydi. Genç kızın üşüyen halleri objektife böyle yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.