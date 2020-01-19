Biri Gülşen’i gözetliyor

Güzel popçu Gülşen, yakın dostu Edis'le birlikte seslendirecekleri şarkıları için gece gündüz çalışıyor...
Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü şarkıcı, metroda şarkının sözlerine böyle odaklandı. Gülşen, sosyal medyaya yüklediği bu karede, kendisini pür dikkat izleyen yolcuya dikkat çekerek şunları söyledi: "Şarkının sözlerini ben ve Edis dışında bilen tek kişi o. Anlamasa da."
Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü şarkıcı, metroda şarkının sözlerine böyle odaklandı. Gülşen, sosyal medyaya yüklediği bu karede, kendisini pür dikkat izleyen yolcuya dikkat çekerek şunları söyledi: "Şarkının sözlerini ben ve Edis dışında bilen tek kişi o. Anlamasa da."
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