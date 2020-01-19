Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.01.2020
  • Gazete

Biri ’i gözetliyor

'nin başkenti 'da bulunan , da şarkının sözlerine böyle odaklandı. Ünlü şarkıcı, yüklediği bu karede, kendisini pür dikkat izleyen yolcuya dikkat çekerek şunları söyledi: "Şarkının sözlerini ben ve dışında bilen tek kişi o. Anlamasa da."

Biri Gülşen’i gözetliyor
Güzel popçu Gülşen, yakın dostu Edis'le birlikte seslendirecekleri şarkıları için gece gündüz çalışıyor...

Şu sıralar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü şarkıcı, da şarkının sözlerine böyle odaklandı. , yüklediği bu karede, kendisini pür dikkat izleyen yolcuya dikkat çekerek şunları söyledi: "Şarkının sözlerini ben ve dışında bilen tek kişi o. Anlamasa da."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBiri Gülşen’i gözetliyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri