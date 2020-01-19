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  • 19.01.2020
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'ın 'Chloe' yası bitti!

Şarkıcı ve , önceki akşam 'nun Arnavutköy'deki stüdyosunda için çalışmalara başladı. Çıkışta gazetecilere poz veren ve röportaj esnasında sık sık kahkahalar atan Serdar Ortaç'ın neşeli hali, "Chloe yası bitti" yorumunu yaptırdı.

Chloe yası bıttı!
Şarkıcı ve , önceki akşam 'nun Arnavutköy'deki stüdyosunda için çalışmalara başladı. Çıkışta gazetecilere poz veren ve röportaj esnasında sık sık kahkahalar atan Serdar Ortaç'ın neşeli hali, "Chloe yası bitti" yorumunu yaptırdı.



Ortaç'ın eski eşi , cesur pozlar vermeye devam ediyor.

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