Şarkıcı Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl, önceki akşam Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki stüdyosunda yeni albüm için çalışmalara başladı. Çıkışta gazetecilere poz veren ve röportaj esnasında sık sık kahkahalar atan Serdar Ortaç'ın neşeli hali, "Chloe yası bitti" yorumunu yaptırdı.
Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur pozlar vermeye devam ediyor.
Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur pozlar vermeye devam ediyor.
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