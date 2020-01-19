Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.01.2020
  • Gazete

ile barıştığı iddia edilen 'ten net cevap! "Asla olmayacak..."

Popçu ’ın eski eşi , 38’inci yaşını kutladı. ile barıştığı iddia edilen güzel şarkıcı, “Barışma falan yok. Asla da olmayacak” diye konuştu.

Bir daha asla
Sırp şarkıcı , önceki akşam 38'inci yaş gününü yakın dostları ile 'da kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken şarkıcı, 'ın kendisine özel bir hediye aldığını açıkladı.



ile ilgili de konuşan Jahovic, ''Barışma falan yok. Asla da olmayacak'' diyerek 'barıştılar' iddiasını yalanladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSadettin Saran ile barıştığı iddia edilen Emina Jahovic'ten net cevap! "Asla olmayacak..."
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri