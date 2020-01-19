Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam 38'inci yaş gününü yakın dostları ile Bebek Lucca'da kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken şarkıcı, Mustafa Sandal'ın kendisine özel bir hediye aldığını açıkladı.
Sadettin Saran ile ilgili de konuşan Jahovic, ''Barışma falan yok. Asla da olmayacak'' diyerek 'barıştılar' iddiasını yalanladı.
Sadettin Saran ile ilgili de konuşan Jahovic, ''Barışma falan yok. Asla da olmayacak'' diyerek 'barıştılar' iddiasını yalanladı.
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