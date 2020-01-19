Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.
Başarılı futbolcu, TRT 1'de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.
Başarılı futbolcu, TRT 1'de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.
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