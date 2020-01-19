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'' dizisinin hayranı çıktı

ekiplerinden 'de forma giyen yıldız , '' dizisinin hayranı çıktı. Başarılı futbolcu, 1'de yayınlanan diziden bir bölümü hesabından paylaştı.

Payitaht tutkunu
Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen yıldız , 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.




Başarılı futbolcu, 1'de yayınlanan diziden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

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