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En tatlı yol arkadaşı

Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına alan , minik yavrusuyla çektiği selfie'yi Intagram'da paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına " yolcusu kalmasın" notunu düştü.

En tatlı yol arkadaşı
Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, minik yavrusuyla çektiği selfie'yi Intagram'da paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına "Ankara yolcusu kalmasın" notunu düştü.

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