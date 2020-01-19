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  • 19.01.2020
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filmi 1 milyon izlenme barajını aştı

Yılın ilk günü vizyona giren ve sinema salonlarında kahkaha tufanı estiren , 1 milyon izlenme barajını aştı. Filmin başrol oyuncularından , ’dan yaptığı paylaşımla tüm izleyicilere teşekkür etti.

Baba başarı
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Baba Parası' yurt içi ve yurt dışındaki sinemaseverlerden de büyük ilgi gördü... Yapımcılığını TR4033 ve Sinehane'nin birlikte üstlendiği, başrollerini Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural'ın paylaştığı film, 1 milyon izlenme barajını aştı.



Oyuncu , sosyal medya hesabından tüm izleyicilere teşekkür etti. Filmde; ülkenin en zengin insanının gayrimeşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konuyor. Kendi paylarını almak isteyen kardeşleri sürprizler bekliyor.


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