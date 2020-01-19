Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla milyonların kalbini fethetti. Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Ulusoy, değişimiyle hayranlarına büyük şaşkınlık yaşattı. Önümüzdeki günlerde askere gitmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, saçlarını ve sakallarını kestirdi. Ulusoy'un asker tıraşı olduğu fotoğraflar, sosyal medyayı salladı. Hayranları fotoğrafın altına 'En büyük asker bizim asker' yorumları yaptı.
KİLOLAR GİTTİ
Koca Yusuf karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar vermişti. Sevgilisi Duygu Sarışın'ın da desteğiyle sıkı bir diyete giren yakışıklı oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.
KİLOLAR GİTTİ
Koca Yusuf karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar vermişti. Sevgilisi Duygu Sarışın'ın da desteğiyle sıkı bir diyete giren yakışıklı oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.