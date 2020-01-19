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  • 19.01.2020
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Askere gitmeye hazırlanan , saçlarını ve sakallarını kestirdi

Önümüzdeki günlerde askere gitmeye hazırlanan , saçlarını ve sakallarını kestirdi. Ulusoy'un asker tıraşı olduğu fotoğraflar, salladı. Hayranları fotoğrafın altına 'En büyük asker bizim asker' yorumları yaptı.

O şimdi asker
Ünlü oyuncu , yakışıklılığı ve oyunculuğuyla milyonların kalbini fethetti. Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Ulusoy, değişimiyle hayranlarına büyük şaşkınlık yaşattı. Önümüzdeki günlerde askere gitmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, saçlarını ve sakallarını kestirdi. Ulusoy'un asker tıraşı olduğu fotoğraflar, salladı. Hayranları fotoğrafın altına 'En büyük asker bizim asker' yorumları yaptı.



KİLOLAR GİTTİ
karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar vermişti. Sevgilisi Duygu Sarışın'ın da desteğiyle sıkı bir diyete giren yakışıklı oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.


kalan karakter 1000

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