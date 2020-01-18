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  • 18.01.2020
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Sarı kantaronlu kür önerdi, ortalık karıştı! 'den büyük tepki: Her steteskop takan kendini doktor sanıyor

Prof. , "Antidepresan kullanmayın" dedi. Dr. da destek verdi. Sarı kantaronlu kür önerdi. Ancak eleştirildi. de büyük tepki gösterdi: Boynuna her steteskop takanın kendini doktor sandığı bir dönemdeyiz!

Sarı kantaron bombası
Prof. , "Antidepresan kullanmayın" dedi. Dr. da destek verdi. Sarı kantaronlu kür önerdi. Ancak eleştirildi. de büyük tepki gösterdi: Boynuna her steteskop takanın kendini doktor sandığı bir dönemdeyiz!

ANTİ-ENTERASAN
Fitoterapi Uzmanı Doktor Ümit Aktaş, antidepresan yerine sarı kantaronu önerdi. Twitter hesabından "Depresyona karşı savaşırken, haplardan değil sarı kantaron küründen destek almanızı öneriyorum" dedi. Üstüne bir de tarif verdi. Ancak büyük tepki çekti. Ünlü sunucu Gül Gölge de "Bu bitkiler içtiğiniz ağrı kesicilerle bile ters etkileşime girebilir. Siz siz olun bitki reçetelerini gerçek bir doktora danışmadan kullanmayın" dedi.

Sosyal medya da Dr. Aktaş'ı eleştirdi:
Resmen doğallık safsatası!
Yok artık elinin kürü!
Siz siz olun hapı yutmayın.
Sarı kantaron sürülmüyor muydu!
Aklımızı kaçıracağız!


Dr. Ümit Aktaş, Gül Gölge, Aktaş'ın önerdiği kür için "Çok tehlikeli" yorumunu yaptı.

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