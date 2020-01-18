Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.01.2020
  • Gazete

'den 'de 'Türk' sevinci

Eşi ve oğlu Aslan'la 'de yaşayan , kısa süre önce 'tan 'ye yerleşti. Burada aradığı Türk kuaförü sonunda bulan eski manken, "Şimdi de sırada Türk doktorlar bulmak var" diye konuştu.

Miami'de Türk sevinci

Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la ABD'de yaşayan Didem Uzel, kısa süre önce New York'tan Miami'ye yerleşti. Burada aradığı Türk kuaförü sonunda bulan eski manken, "Şimdi de sırada Türk doktorlar bulmak var" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDidem Uzel'den Miami'de 'Türk' sevinci
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri