Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la ABD'de yaşayan Didem Uzel, kısa süre önce New York'tan Miami'ye yerleşti. Burada aradığı Türk kuaförü sonunda bulan eski manken, "Şimdi de sırada Türk doktorlar bulmak var" diye konuştu.
Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la ABD'de yaşayan Didem Uzel, kısa süre önce New York'tan Miami'ye yerleşti. Burada aradığı Türk kuaförü sonunda bulan eski manken, "Şimdi de sırada Türk doktorlar bulmak var" diye konuştu.
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