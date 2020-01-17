Eylül 2019'da nikah masasına oturan Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle annebaba olmayı arzu eden 44 yaşındaki popçu, konuşulanlara göre memleketi Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisine başladı.





Ziynet Sali ve eşi Erkan Erzurumlu...



İSTİKAMET YAVRU VATAN

Sali, tüp bebek tedavisi için memleketi Kıbrıs'ı tercih etti. Sık sık Yavru Vatan'a giden Sali, bu tedavi sürecini de sadece çok yakın dostlarıyla paylaştı.