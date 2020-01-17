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  • 17.01.2020
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ile çifti bebek için düğmeye bastı

Eylül 2019'da nikah masasına oturan ile , mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle annebaba olmayı arzu eden 44 yaşındaki popçu, konuşulanlara göre memleketi 'ta tedavisine başladı.

Bebek için düğmeye bastı

Eylül 2019'da nikah masasına oturan Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle annebaba olmayı arzu eden 44 yaşındaki popçu, konuşulanlara göre memleketi Kıbrıs'ta tüp bebek tedavisine başladı.



ve eşi ...


İSTİKAMET YAVRU VATAN
Sali, tedavisi için memleketi 'ı tercih etti. Sık sık Yavru Vatan'a giden Sali, bu tedavi sürecini de sadece çok yakın dostlarıyla paylaştı.

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