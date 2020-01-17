İstanbul sosyetesinin vazgeçilmesi Nişantaşı'nda dün sıcak saatler yaşandı... İddiaya göre zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ultra lüks semte giderek mekanların kaldırımlara koyduğu çiçek ve masaları kaldırmak için düğmeye bastı.



Yıkımdan önce böyleydi - İddiaya göre Beymen Kafe, 2 metrelik kullanım alanını 3 metreye çıkardı. Tüm uyarılara rağmen masa ve çiçekleri kaldırmadı.

Mekan sahipleri ise kepçeyle yapılan bu çalışmaya karşı çıktı. O mekanlar arasında ünlülerin mesken tuttuğu Beymen Kafe de vardı. Zabıta ile kafe patronları arasında uzun süre tartışma yaşansa da kepçe operatörü çiçek ve masaları ortadan kaldırdı.



Eski halinden eser kalmadı

Siren Ertan ve Yasemin-İzzet Özilhan çifti, mekanda sıkça vakit geçiren isimlerden.