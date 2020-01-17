Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka'nın aşkı geçen yıl sona erdi. 2.5 yıllık ilişkinin ihanet yüzünden bittiği söylendi. Dün yaşanan bir olay ise bu iddiayı güçlendirdi. Beyza Güneş adlı genç bir kız, Aka'nın Daner ile aşk yaşadığı dönemde kendisine attığı mesajları ifşa etti. Kubilay Aka, Güneş'ten şikayetçi olacağını söyledi.

KUBİLAY AKA DEFTERİ KAPANDI

Miray Daner, son krizin ardından eski aşkının kız kardeşi Elif Aka'yı Instagram'da takipten çıktı. Böylece Kubilay Aka defterini tamamen kapattı.