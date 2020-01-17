Dünyanın en zenginleri listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Faruk Yalçın'ın mirasına yönelik davada Yargıtay son sözünü söyledi.

Merhum işadamının ilk eşinden olan çocukları, ikinci eşinden olan kızı ikoncan Süreyya Yalçın lehine verilen karara itiraz etmişti. 'Karar düzeltme' talebini reddeden yüksek mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Mahkeme, Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm verirse 20 paya bölünecek mirastan Süreyya Yalçın 8 pay alacak.