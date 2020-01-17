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  • 17.01.2020
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İşte 4 milyar dolarlık miras kavgasından İkoncan 'a düşen pay

Dünyanın en zenginleri listesine giren Merhum ’ın çocukları arasındaki 4 milyar dolarlık miras kavgasında ’a düşen payın 20’de 8 olması gündemde...

İkoncan payı

Dünyanın en zenginleri listesine giren ve ölümüyle yaklaşık 4 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Faruk Yalçın'ın mirasına yönelik davada Yargıtay son sözünü söyledi.

Merhum işadamının ilk eşinden olan çocukları, ikinci eşinden olan kızı ikoncan Süreyya Yalçın lehine verilen karara itiraz etmişti. 'Karar düzeltme' talebini reddeden yüksek mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Mahkeme, Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm verirse 20 paya bölünecek mirastan Süreyya Yalçın 8 pay alacak.

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