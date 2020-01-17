Güzel sanatçı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, önceki akşam Maslak 1453'teki Balkabağa adlı mekanda boy gösterdi. Ünlü çift, şık giyim tarzlarıyla geceye damgasını vurdu... Güzel sanatçı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, önceki akşam Maslak 1453'teki Balkabağa adlı mekanda boy gösterdi. Ünlü çift, şık giyim tarzlarıyla geceye damgasını vurdu...
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