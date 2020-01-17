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  • 17.01.2020
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ile eşi şık tarzlarıyla dikkat çekti

Güzel sanatçı ile eşi , önceki akşam Maslak 1453'teki Balkabağa adlı mekanda boy gösterdi. Ünlü çift, şık giyim tarzlarıyla geceye damgasını vurdu...

Tarz çift
Güzel sanatçı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, önceki akşam Maslak 1453'teki Balkabağa adlı mekanda boy gösterdi. Ünlü çift, şık giyim tarzlarıyla geceye damgasını vurdu...

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