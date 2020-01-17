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  • 17.01.2020
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’ya yeni yaşında eşi ’tan romantik jest

43 yaşına giren ’ya eşi ’tan romantik jest... Evi çiçeklerle donatan işadamı, pilates tutkunu eşi için özel olarak pasta yaptırdı.

Kocaman jest

Önceki akşam 43 yaşına giren Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un jestiyle havalara uçtu. Ünlü işadamı, eşinin doğum günü için evinin her yerini balonlar ve kırmızı güllerle süsledi.

Akkuş, Eylül 2019'da evlendiği eski mankenle fotoğrafını doğum günü pastasına yerleştirdi. İşadamı, özel hazırlattığı diğer pastada da eşinin pilates tutkusuna gönderme yaptı.

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