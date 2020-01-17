Dost ziyareti

Sosyetik çift Sanem ve Ralf Tezman, önceki akşam Etiler'deki Limon Köyiçi'nden çıkarken görüntülendi. İkili, arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıklarını söyledi. Sosyetik çift Sanem ve Ralf Tezman, önceki akşam Etiler'deki Limon Köyiçi'nden çıkarken görüntülendi. İkili, arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıklarını söyledi.
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