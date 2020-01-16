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  • 16.01.2020
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ile işini büyüttü! İngiltere ve Avrupa’nın ardından Amerikan pazarına da...

Temmuz 2019’da İngiliz bir şirketine ortak olan ile , işleri büyüttü. Ünlü çift, İngiltere ve Avrupa’nın ardından Amerikan pazarına da giriyor. ’de ortaklarıyla ofis tutan çift, dünya çapında bir kozmetik devi olma yolunda...

Amerika’yı keşfetti

Evlilikleriyle dünyanın en gözde çiftlerinden olan Amine Gülşe ile Mesut Özil, ticareti çok sevdi. Hem yatırımları hem de yardımlarıyla dünya gündeminde olan çift, Temmuz 2019'da atıldıkları sektöründe de işleri büyüttü. İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited ile ortaklık imzalayan ikili, gözlerini ABD'ye dikti.


, iki kardeşin sahibi olduğu firmaya Özil'le birlikte Temmuz 2019'da ortak olmuştu.

Amine Gülşe'nin yakından ilgilendiği kozmetik firması, İngiltere ve Avrupa'dan sonra şimdi de Amerikan pazarına giriyor. İlk iş olarak ortakları aracılığıyla New Jersey'de bir ofis kiralayan ile Amine Gülşe, çok yakında kozmetik ürünlerinin Amerika'da satılması için düğmeye basacak.



Ticaretle yakından ilgilenen ve Beckham çiftine benzetilen Özil ile Gülşe'nin Londra'da kahve dükkanı da bulunuyor.

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