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Balıkçı Çağatay! Yine ava çıktı...

Sık sık balık avına çıkan , geçtiğimiz hafta da kural bozmadı. Ünlü oyuncu, 'de balık avladı. Ulusoy, avcılık konusunda danıştığı profesyonel dalgıç 'a da "Bugün biraz verimsiz geçti. İyi balık bulamadık. Ama elimiz boş dönmedik" mesajı gönderdi.

Balıkçı Çağatay

Sık sık balık avına çıkan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz hafta da kural bozmadı.

Ünlü oyuncu, Çanakkale'de balık avladı. Ulusoy, avcılık konusunda danıştığı profesyonel dalgıç 'a da "Bugün biraz verimsiz geçti. İyi balık bulamadık. Ama elimiz boş dönmedik" mesajı gönderdi.


Ulusoy, 'de av malzemeleri satan bir dükkanda hayranıyla böyle poz verdi.

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