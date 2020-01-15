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ünlüler geçidine sahne oldu! Geceye damga vurdu...

Bu yıl 8.'si düzenlenen , ünlüler geçidine sahne oldu. Görkemli gecede ödüllerin çoğunu milyonların kanalı aldı...

Bu yıl 8.'si düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, ünlü akınına uğradı. SRH Yapım ana sponsorluğunda önceki akşam Swiss Otel'de gerçekleşen törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim katıldı. Görkemli gecede milyonların kanalı atv dört ödül aldı. Güzel sunucu Esra Erol, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı', atv Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, 'En İyi Haber Programı Sunucusu', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Ozan Akbaba ise 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

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