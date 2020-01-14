Tavşan bulundu

Korcan Kol, sosyal medya hesabında Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, 'Aleyna'nın reklamda camları kırarak kurtardığı tavşan bendim' itirafı yaptı. Korcan Kol, sosyal medya hesabında Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, 'Aleyna'nın reklamda camları kırarak kurtardığı tavşan bendim' itirafı yaptı.
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