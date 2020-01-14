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  • 14.01.2020
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Tavşan bulundu

, sosyal medya hesabında ile olan fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, "Aleyna'nın reklamda camları kırarak kurtardığı tavşan bendim" itirafı yaptı.

Tavşan bulundu
Korcan Kol, sosyal medya hesabında Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, "Aleyna'nın reklamda camları kırarak kurtardığı tavşan bendim" itirafı yaptı.

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