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  • 14.01.2020
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Kar tatili

2018 İkinci Güzeli Tara de Vries, yakın arkadaşı ile Kartalkaya'ya gitti. Burada bol bol kayak yapıp karın tadını çıkaran ikili, hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Kar tatili
Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara de Vries, yakın arkadaşı ile Kartalkaya'ya gitti. Burada bol bol kayak yapıp karın tadını çıkaran ikili, hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.

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