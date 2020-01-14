Kar tatili

Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara de Vries, yakın arkadaşı Yasemin Manisalı ile Kartalkaya'ya gitti. Burada bol bol kayak yapıp karın tadını çıkaran ikili, hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi. Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara de Vries, yakın arkadaşı Yasemin Manisalı ile Kartalkaya'ya gitti. Burada bol bol kayak yapıp karın tadını çıkaran ikili, hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.
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