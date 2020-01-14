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  • 14.01.2020
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minik oğlu ile direksiyon başına geçti

Şarkıcı , önceki gün minik oğlu ile direksiyon başına geçti. Ünlü sanatçı, önümüzdeki ay bir yaşına girecek oğluyla aracının içinde veridiği pozu da "Ben ona, o arabaya hayran" diye paylaştı.

Şoför burak
Şarkıcı , önceki gün minik oğlu ile direksiyon başına geçti. Ünlü sanatçı, önümüzdeki ay bir yaşına girecek oğluyla aracının içinde veridiği pozu da "Ben ona, o arabaya hayran" diye paylaştı.

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