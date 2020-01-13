Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Etiler Papermoon'da yemekteydi. Şallı, püsküllü botları, mini şortu ve tüylü çantasıyla tarzını konuşturdu. Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Etiler Papermoon'da yemekteydi. Şallı, püsküllü botları, mini şortu ve tüylü çantasıyla tarzını konuşturdu. DOĞAN SAVAŞ
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