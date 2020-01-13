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  • 13.01.2020
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konuşturdu

, önceki akşam eşi 'la 'da yemekteydi. Şallı, püsküllü botları, konuşturdu.

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