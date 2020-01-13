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  • 13.01.2020
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Mısır canavarı

Ünlü sanatçı Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ile Uzay'la sinema keyfi yaptı. Altuğ, film öncesi oğullarıyla selfie yaparken minik Uzay'ın mısırı iştahla yemesi güldürdü.

Mısır canavarı
Ünlü sanatçı Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ile Uzay'la sinema keyfi yaptı. Altuğ, film öncesi oğullarıyla selfie yaparken minik Uzay'ın mısırı iştahla yemesi güldürdü.

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