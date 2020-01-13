Düğün heyecanı yeniden başladı

Geçirdiği kaza yüzünden düğününü 9 Şubat'a erteleyen Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Kocak önceki gün İstinye'deydi. Güzel şarkıcı, evdeki eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptıklarını söyledi. Geçirdiği kaza yüzünden düğününü 9 Şubat'a erteleyen Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Kocak önceki gün İstinye'deydi. Güzel şarkıcı, evdeki eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptıklarını söyledi.
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