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  • 13.01.2020
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Düğün heyecanı yeniden başladı

Geçirdiği kaza yüzünden düğününü 9 Şubat'a erteleyen ve nişanlısı Kenan Kocak önceki gün İstinye'deydi. Güzel şarkıcı, evdeki eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptıklarını söyledi.

Düğün heyecanı yeniden başladı
Geçirdiği kaza yüzünden düğününü 9 Şubat'a erteleyen Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Kocak önceki gün İstinye'deydi. Güzel şarkıcı, evdeki eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptıklarını söyledi.

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