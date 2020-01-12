Ünlü tasarımcı Siren Ertan Kayalar, bir kez daha gönülleri fethetti... Cemiyet hayatının gözde ismi, geçtiğimiz günlerde Afrika ülkesi Kenya'ya erzak ve kıyafet yardımı yapmıştı. İyilik hareketiyle büyük takdir toplayan Kayalar, önceki gün de bir doğa parkına gitti. Burada yaşayan 2 buçuk aylık yavru bir fili sahiplendi.

Siren Hanım, eşine mutlu haberi sosyal medyadan verdi. Instagram hesabında filin fotoğrafını paylaşan Kayalar, "Ersiiiin artık bir de fil yavrumuz var. Tanıştırayım Lorian" ifadelerini kullandı. Yavru filin bütün masraflarını üstlenen Siren Ertan Kayalar, iki yıl önce düşük yaparak bebeğini kaybetmişti



Mutlu çift, yaklaşık beş yıldır doludizgin aşk yaşıyor.