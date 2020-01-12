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  • 12.01.2020
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’ın kızı ’ya reklam teklifleri yağdı! Popçu, “Benim paramı yesin” diye espri yaptı...

Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken ’ın 2 yaşındaki kızı ’ya reklam teklifleri yağdı. Teklifleri reddeden popçu, “Benim paramı yesin” diye espri yaptı.

Babası sağolsun

Berkay'ın dünyalar tatlısı büyük kızı Arya, sevimliliğiyle yapımcıların dikkatini çekti. 2 yaşındaki 'ya reklam teklifleri yağdı. Önceki akşam Nişantaşı'nda 'Dede' adlı mekanını açarak ticarete atılan popçu, kızına gelen teklifleri reddettiğini belirtip ekledi: "Babası çalışıyor. Benim paramı yesin."

Ünlü popçu ile eşi Özlem Ada Şahin, mutlu evliliklerini Arya'nın ardından geçen yıl dünyaya gelen kızları Zeynep Mira ile taçlandırmıştı.

Doğan SAVAŞ

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