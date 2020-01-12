Berkay'ın dünyalar tatlısı büyük kızı Arya, sevimliliğiyle yapımcıların dikkatini çekti. 2 yaşındaki Arya'ya reklam teklifleri yağdı. Önceki akşam Nişantaşı'nda 'Dede' adlı mekanını açarak ticarete atılan popçu, kızına gelen teklifleri reddettiğini belirtip ekledi: "Babası çalışıyor. Benim paramı yesin."
Ünlü popçu ile eşi Özlem Ada Şahin, mutlu evliliklerini Arya'nın ardından geçen yıl dünyaya gelen kızları Zeynep Mira ile taçlandırmıştı.
Doğan SAVAŞ
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