Bengü ve kuşlar

Bengü, önceki gün güneşi görünce kendini sahile attı. Yürüyüşe çıkan popçu, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Bengü, Photoshop ile kuş eklediği bu kareye "Hava mis gibi, kuşlar uçuyor" diye yazdı.
Bengü, önceki gün güneşi görünce kendini sahile attı. Yürüyüşe çıkan popçu, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Bengü, Photoshop ile kuş eklediği bu kareye "Hava mis gibi, kuşlar uçuyor" diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.