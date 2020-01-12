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  • 12.01.2020
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ve kuşlar

, önceki gün güneşi görünce kendini sahile attı. Yürüyüşe çıkan popçu, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Bengü, ile kuş eklediği bu kareye "Hava mis gibi, kuşlar uçuyor" diye yazdı.

Bengü ve kuşlar

, önceki gün güneşi görünce kendini sahile attı. Yürüyüşe çıkan popçu, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Bengü, ile kuş eklediği bu kareye "Hava mis gibi, kuşlar uçuyor" diye yazdı.

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