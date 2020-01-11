Şifayı kaptılar

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol ile oğlu Burak, aynı anda şifayı kaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de 11 aylık oğluyla soluğu doktorda aldı. Hastane yolunda Burak'la selfie yapan Varol'a "Geçmiş olsun" mesajları geldi..