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  • 11.01.2020
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Şifayı kaptılar

Şarkıcı 'ın eşi ile oğlu , aynı anda şifayı kaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de 11 aylık oğluyla soluğu doktorda aldı. Hastane yolunda Burak'la selfie yapan Varol'a "Geçmiş olsun" mesajları geldi.

Şifayı kaptılar

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol ile oğlu Burak, aynı anda şifayı kaptı. Güzel oyuncu, önceki gün de 11 aylık oğluyla soluğu doktorda aldı. Hastane yolunda 'la selfie yapan Varol'a "Geçmiş olsun" mesajları geldi..

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