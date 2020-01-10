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  • 10.01.2020
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'ndan 'ye üç ödül

'ndan 'ye üç ödül geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı , 'En İyi Dizi Oyuncusu', Vahide Perçin 'En Oyuncu', başarılı sunucu ise 'Yılın En İyi ' ödülünü aldı...

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