Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan atv'ye üç ödül geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, 'En İyi Dizi Oyuncusu', Vahide Perçin 'En İyi Kadın Oyuncu', başarılı sunucu Esra Erol ise 'Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı' ödülünü aldı...