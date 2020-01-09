En popüler yıldız Bella Hadid

Dünyaca ünlü güzel Bella Hadid 2019'da sosyal medyanın en popüler kadını oldu. Filistin kökenli yıldız, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu ödüle layık görüldü.
Dünyaca ünlü güzel Bella Hadid 2019'da sosyal medyanın en popüler kadını oldu. Filistin kökenli yıldız, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu ödüle layık görüldü.
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