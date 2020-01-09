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En popüler yıldız

Dünyaca ünlü güzel 2019'da nın en popüler kadını oldu. kökenli yıldız, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu ödüle layık görüldü.

En popüler yıldız Bella Hadid

Dünyaca ünlü güzel 2019'da sosyal medyanın en popüler kadını oldu. kökenli yıldız, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu ödüle layık görüldü.

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