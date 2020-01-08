New York’ta analog klip

Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single'ı 'Kazılı Kuyum' için Red Bull Müzik Stüdyoları New York'un yolunu tuttu. Grubun ilk kez analog olarak kaydettiği tekli, 10 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak. Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single'ı 'Kazılı Kuyum' için Red Bull Müzik Stüdyoları New York'un yolunu tuttu. Grubun ilk kez analog olarak kaydettiği tekli, 10 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.
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