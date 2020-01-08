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’ta analog klip

Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single'ı '' için Red Bull Müzik Stüdyoları 'un yolunu tuttu. Grubun ilk kez analog olarak kaydettiği tekli, 10 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.

New York’ta analog klip
Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni single'ı '' için Red Bull Müzik Stüdyoları 'un yolunu tuttu. Grubun ilk kez analog olarak kaydettiği tekli, 10 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.

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