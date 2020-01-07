Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, önceki gün soluğu Dubai'de aldı.
Gündüz Dubai çöllerinde deveyle gezen 19 yaşındaki popçu, gece de katıldığı bir partide yöreye özgü puşiyle poz verip sosyal medyaya damga vurdu.
Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, önceki gün soluğu Dubai'de aldı.
Gündüz Dubai çöllerinde deveyle gezen 19 yaşındaki popçu, gece de katıldığı bir partide yöreye özgü puşiyle poz verip sosyal medyaya damga vurdu.
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