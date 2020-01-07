Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

Pop müziğin aykırı kızı 'de verdiği pozla olay oldu! Sosyal medya yıkıldı

Pop müziğin aykırı kızı , önceki gün soluğu 'de aldı. Gündüz Dubai çöllerinde deveyle gezen 19 yaşındaki popçu, gece de katıldığı bir partide yöreye özgü puşiyle poz verip sosyal medyaya damga vurdu.

Çöl Tilkisi

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, önceki gün soluğu Dubai'de aldı.

Gündüz çöllerinde deveyle gezen 19 yaşındaki popçu, gece de katıldığı bir partide yöreye özgü puşiyle poz verip sosyal medyaya damga vurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki Dubai'de verdiği pozla olay oldu! Sosyal medya yıkıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri