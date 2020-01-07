Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.01.2020
  • Gazete

Etel ile , ’nı satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Etel ile ’in 2011’de aldıkları ’nı satmaya karar verdikleri iddia edildi. Kanlıca’da bulunan yalıya şimdiden talip çok.

Tarihi fiyat!

Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden Etel Baler ile Robert Baler, iddiaya göre tarihi bir satış için kolları sıvadı. Türkiye Musevi Cemaati'nin geçici başkanlarından Sami Herman'ın kızı olan Etel Hanım ile sanayici eşi, 2011 yılında Ethem Pertev Yalısı'nı satın aldı.


Etel Baler

Emlak piyasasında konuşulanlara göre Baler çifti, 900 metrekarelik ve 7 odalı tarihi yalıyı satmak için görüşmelere başladı. Sosyetik çift, iddiaya göre 'un simgelerinden olan yalı için 190 milyon TL fiyat biçti.


Robert Baler

Bu arada Baler çifti, 2015 yılında geminin çarptığı yalının tadilatı için de yüklü bir para harcamıştı...


Etel Baler'in ailesiyle birlikte 2011 yılında taşındığı yalısına 2015 senesinde gemi çarptı. Bu kaza sonrası ön cephesinde hasar gören yalı, yine sosyetik çift tarafından aslına sadık kalınarak yeniden yaptırıldı.


ANTİKALARLA DÖŞELİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEtel ile Robert Baler, Ethem Pertev Yalısı’nı satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri