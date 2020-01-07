Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden Etel Baler ile Robert Baler, iddiaya göre tarihi bir satış için kolları sıvadı. Türkiye Musevi Cemaati'nin geçici başkanlarından Sami Herman'ın kızı olan Etel Hanım ile sanayici eşi, 2011 yılında Ethem Pertev Yalısı'nı satın aldı.



Etel Baler

Emlak piyasasında konuşulanlara göre Baler çifti, 900 metrekarelik ve 7 odalı tarihi yalıyı satmak için görüşmelere başladı. Sosyetik çift, iddiaya göre İstanbul'un simgelerinden olan yalı için 190 milyon TL fiyat biçti.



Robert Baler

Bu arada Baler çifti, 2015 yılında geminin çarptığı yalının tadilatı için de yüklü bir para harcamıştı...



Etel Baler'in ailesiyle birlikte 2011 yılında taşındığı yalısına 2015 senesinde gemi çarptı. Bu kaza sonrası ön cephesinde hasar gören yalı, yine sosyetik çift tarafından aslına sadık kalınarak yeniden yaptırıldı.



ANTİKALARLA DÖŞELİ...