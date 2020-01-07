Evinde iki kedi ile iki köpek besleyen Bensu Soral, bir can dostu daha sahiplendi. Toy poodle cinsi köpeğe 'Bruno' adını veren oyuncu, diğer dostları gibi onun için de sosyal medya hesabı açtı.
Evinde iki kedi ile iki köpek besleyen Bensu Soral, bir can dostu daha sahiplendi. Toy poodle cinsi köpeğe 'Bruno' adını veren oyuncu, diğer dostları gibi onun için de sosyal medya hesabı açtı.
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