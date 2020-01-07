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  • 07.01.2020
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köpeği Bruno için sosyal medya hesabı açtı

Evinde iki kedi ile iki köpek besleyen , bir can dostu daha sahiplendi. Toy poodle cinsi köpeğe 'Bruno' adını veren oyuncu, diğer dostları gibi onun için de sosyal medya hesabı açtı.

Şanslı köpek

Evinde iki kedi ile iki köpek besleyen Bensu Soral, bir can dostu daha sahiplendi. Toy poodle cinsi köpeğe 'Bruno' adını veren oyuncu, diğer dostları gibi onun için de sosyal medya hesabı açtı.

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