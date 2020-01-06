İkiz bebekleri için Erenköy'deki dairelerine veda edip havuzlu bir villaya taşınan Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün yeni evlerinden bu paylaşımı yaptı. Oyuncu çift ve kızlarının keyfi, "Maşallah" dedirtti.
İkiz bebekleri için Erenköy'deki dairelerine veda edip havuzlu bir villaya taşınan Pelin Akil ile Anıl Altan, önceki gün yeni evlerinden bu paylaşımı yaptı. Oyuncu çift ve kızlarının keyfi, "Maşallah" dedirtti.
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