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  • 06.01.2020
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ile 'ın yeni ev neşesi

İkiz bebekleri için Erenköy'deki dairelerine veda edip havuzlu bir villaya taşınan ile , önceki gün yeni evlerinden bu paylaşımı yaptı. Oyuncu çift ve kızlarının keyfi, "Maşallah" dedirtti.

Yeni ev neşesi

İkiz bebekleri için Erenköy'deki dairelerine veda edip havuzlu bir villaya taşınan ile , önceki gün yeni evlerinden bu paylaşımı yaptı. Oyuncu çift ve kızlarının keyfi, "Maşallah" dedirtti.

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