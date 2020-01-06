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  • 06.01.2020
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Gözlüğe alışma

Şarkıcı , numaralı gözlük kullanmaya başladı. Önceki gün köpeğini yeni haline alıştırmaya çalışan şarkıcı, o sırada da böyle fotoğraf çektirdi...

Gözlüğe alışma
Şarkıcı Levent Dörter, numaralı gözlük kullanmaya başladı. Önceki gün köpeğini yeni haline alıştırmaya çalışan şarkıcı, o sırada da böyle fotoğraf çektirdi...

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