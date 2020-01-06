Gözlüğe alışma

Şarkıcı Levent Dörter, numaralı gözlük kullanmaya başladı. Önceki gün köpeğini yeni haline alıştırmaya çalışan şarkıcı, o sırada da böyle fotoğraf çektirdi... Şarkıcı Levent Dörter, numaralı gözlük kullanmaya başladı. Önceki gün köpeğini yeni haline alıştırmaya çalışan şarkıcı, o sırada da böyle fotoğraf çektirdi...
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