Dünyanın her noktası, ayrı bir güzellikle dolu... Bunun son örneği de dün iki güzelin dünyanın iki farklı noktasından yaptığı paylaşımlar oldu. Dilara Öztunç, Finlandiya tatilinde geyiklerle pozlar verdi. Bir diğer oyuncu Fulya Zenginer ise Kars'taki Çıldır Gölü'nde at arabası kullandı.



Dilara Öztunç, Finlandiya tatilinde renkli anlar yaşıyor.





Fulya Zenginer, soğuğa aldırmadan Kars'ta böyle pozlar verdi.