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Bir dünya güzellik! 'da ise 'ta...

Dünyanın her noktası, ayrı bir güzellikle dolu... Bunun son örneği de dün iki güzelin dünyanın iki farklı noktasından yaptığı paylaşımlar oldu. , tatilinde geyiklerle pozlar verdi. Bir diğer oyuncu ise 'taki 'nde at arabası kullandı.

Bir dünya güzellik

Dünyanın her noktası, ayrı bir güzellikle dolu... Bunun son örneği de dün iki güzelin dünyanın iki farklı noktasından yaptığı paylaşımlar oldu. Dilara Öztunç, Finlandiya tatilinde geyiklerle pozlar verdi. Bir diğer oyuncu Fulya Zenginer ise Kars'taki Çıldır Gölü'nde at arabası kullandı.


Dilara Öztunç, Finlandiya tatilinde renkli anlar yaşıyor.



, soğuğa aldırmadan 'ta böyle pozlar verdi.

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