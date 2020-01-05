Yılbaşı gecesi Kıbrıs konserindeki iddialı tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, kendisini şu sözlerle savundu: 'Edebi, kıyafetle ölçene cahil denir. Edepsizlik sizin kafanızda.' Yılbaşı gecesi Kıbrıs konserindeki iddialı tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, kendisini şu sözlerle savundu: 'Edebi, kıyafetle ölçene cahil denir. Edepsizlik sizin kafanızda.'
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