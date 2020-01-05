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  • 05.01.2020
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Konser kıyafetşyle eleştiri yağmuruna tutulan sert çıktı!

Yılbaşı gecesi konserindeki iddialı tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan , kendisini şu sözlerle savundu: ", kıyafetle ölçene cahil denir. Edepsizlik sizin kafanızda."

Edep Hadisesi
Yılbaşı gecesi konserindeki iddialı tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan , kendisini şu sözlerle savundu: "Edebi, kıyafetle ölçene cahil denir. Edepsizlik sizin kafanızda."

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