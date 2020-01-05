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''in yıldızları ile 'dan romantizmi

atv'nin sevilen dizisi ''in yıldızları ile , 'te aşka geldi. Çiçeği burnunda aşıklar, önünde romantik anlar yaşadı.

Eyfel romantizmi
atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal, Paris'te aşka geldi. Çiçeği burnunda aşıklar, Eyfel Kulesi önünde romantik anlar yaşadı.

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