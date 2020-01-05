atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal, Paris'te aşka geldi. Çiçeği burnunda aşıklar, Eyfel Kulesi önünde romantik anlar yaşadı. atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ile Serdar Şanal, Paris'te aşka geldi. Çiçeği burnunda aşıklar, Eyfel Kulesi önünde romantik anlar yaşadı.
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