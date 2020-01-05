MERVE OFLAZ
Güzeller, yurt içi ve yurt dışındaki pistlerde kayak keyfi yaptı. Aslıhan Karalar, Merve Oflaz, Hazal Filiz Küçükköse Kartalkaya'da Dilara Öztunç ise Finlandiya'da karın tadını çıkardı.
- Saklambaç
- 05.01.2020
- Gazete
MERVE OFLAZ
Güzeller, yurt içi ve yurt dışındaki pistlerde kayak keyfi yaptı. Aslıhan Karalar, Merve Oflaz, Hazal Filiz Küçükköse Kartalkaya'da Dilara Öztunç ise Finlandiya'da karın tadını çıkardı.
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