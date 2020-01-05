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  • 05.01.2020
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Güzellerden keyfi! , , ve...

Güzeller, yurt içi ve yurt dışındaki pistlerde keyfi yaptı. Güzel oyuncular , , ve manzaralı fotoğraflarıyla Instagram’ı beyaza boyadı...


MERVE OFLAZ
Güzeller, yurt içi ve yurt dışındaki pistlerde kayak keyfi yaptı. Aslıhan Karalar, Merve Oflaz, Hazal Filiz Küçükköse Kartalkaya'da Dilara Öztunç ise Finlandiya'da karın tadını çıkardı.

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