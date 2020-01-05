Monte Carlo tatiline devam eden Bensu Soral'dan havalı paylaşım... Güzel oyuncu, önceki gün kucağında köpeğiyle yüzüne güneş vururken verdiği pozu "Güneşin olduğu fotoğrafta filtre olmaz" diye paylaştı.
Monte Carlo tatiline devam eden Bensu Soral'dan havalı paylaşım... Güzel oyuncu, önceki gün kucağında köpeğiyle yüzüne güneş vururken verdiği pozu "Güneşin olduğu fotoğrafta filtre olmaz" diye paylaştı.
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