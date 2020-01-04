Her Cuma milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' dizisinin başarısı sınırları aştı. Geçen ay Şili'de reyting rekorları kıran dizi, şimdi de ülkedeki yazılı basının gündemindeydi.
Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı diziden Şili'deki gazetelerde övgüyle bahsedildi. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da fırtınalar estirmeye devam eden dizinin başarısı göğsümüzü kabarttı.
Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı diziden Şili'deki gazetelerde övgüyle bahsedildi. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da fırtınalar estirmeye devam eden dizinin başarısı göğsümüzü kabarttı.
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