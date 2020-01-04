Yılbaşı akşamı müstakbel görümcesi Gülnur Güneş imzalı kıyafet giyen Aleyna Tilki, yaşından büyük görüntü vermişti. Önceki gün Zorlu AVM'ye giden 19 yaşındaki popçu, bu kez eşofmanlarıylaydı. Yılbaşı akşamı müstakbel görümcesi Gülnur Güneş imzalı kıyafet giyen Aleyna Tilki, yaşından büyük görüntü vermişti. Önceki gün Zorlu AVM'ye giden 19 yaşındaki popçu, bu kez eşofmanlarıylaydı.
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