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  • 04.01.2020
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eşofmanlarıyla görüntülendi

Yılbaşı akşamı müstakbel görümcesi imzalı kıyafet giyen , yaşından büyük görüntü vermişti. Önceki gün Zorlu 'ye giden 19 yaşındaki popçu, bu kez eşofmanlarıylaydı.

Tilki tarzı
Yılbaşı akşamı müstakbel görümcesi Gülnur Güneş imzalı kıyafet giyen Aleyna Tilki, yaşından büyük görüntü vermişti. Önceki gün Zorlu 'ye giden 19 yaşındaki popçu, bu kez eşofmanlarıylaydı.

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